Calcio: Neymar 'Io voglio restare al Psg, felice rinnovo Mbappè' (Di lunedì 30 maggio 2022) "Messi? Dopo tanti anni a Barcellona non era facile ambientarsi" PARIGI (FRANCIA) - "Nessuno mi ha detto nulla, io voglio rimanere". Neymar prova a scacciare una volta di più le voci che lo vorrebbero ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 30 maggio 2022) "Messi? Dopo tanti anni a Barcellona non era facile ambientarsi" PARIGI (FRANCIA) - "Nessuno mi ha detto nulla, iorimanere".prova a scacciare una volta di più le voci che lo vorrebbero ...

