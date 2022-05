**Calcio: Massimo Oddo, 'Contento per il Monza, è stata tappa importante nella mia carriera'** (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag.(Adnkronos) - "Sono Contento per il Monza è una squadra importante che mi ha permesso di crescere e diventare grande. Oggi ci sono mezzi e volontà per fare bene e soprattutto ci sono grandi dirigenti come Berlusconi e Galliani". Lo dice all'Adnkronos Massimo Oddo, campione del Mondo nel 2006 e di passaggio in prestito al Monza nella stagione 1998-1999 quando i brianzoli erano in Serie B, parlando della storia promozione in Serie A del Monza, per la prima volta nella sua storia. "Per me è stata una tappa importante: ero molto giovane e le mie prime esperienze sul campo da calcio sono cominciate da lì, ho iniziato a fare goal e assist e quella parentesi mi ha dato la ... Leggi su iltempo (Di lunedì 30 maggio 2022) Roma, 30 mag.(Adnkronos) - "Sonoper ilè una squadrache mi ha permesso di crescere e diventare grande. Oggi ci sono mezzi e volontà per fare bene e soprattutto ci sono grandi dirigenti come Berlusconi e Galliani". Lo dice all'Adnkronos, campione del Mondo nel 2006 e di passaggio in prestito alstagione 1998-1999 quando i brianzoli erano in Serie B, parlando della storia promozione in Serie A del, per la prima voltasua storia. "Per me èuna: ero molto giovane e le mie prime esperienze sul campo da calcio sono cominciate da lì, ho iniziato a fare goal e assist e quella parentesi mi ha dato la ...

