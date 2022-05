Bimba cinese marchiata con la scritta "xiu": il significato choc (Di lunedì 30 maggio 2022) Si indaga per lesioni volontarie aggravate dall'odio razziale. L'incisione sulla pelle sarebbe stata fatta con uno spillo o un ago Leggi su ilgiornale (Di lunedì 30 maggio 2022) Si indaga per lesioni volontarie aggravate dall'odio razziale. L'incisione sulla pelle sarebbe stata fatta con uno spillo o un ago

Advertising

fattoquotidiano : Roma, bimba cinese di tre anni torna da scuola sanguinante: la parola “vergogna” incisa sulla pelle - repubblica : Bimba cinese di tre anni col marchio 'vergogna' inciso sulla pelle, il legale: 'Per la piccola è stato atroce'. Pro… - SkyTG24 : #Roma, 'vergogna' inciso sulla pelle di una bimba: indaga la Procura - bluebox82 : Non ho parole... Roma, bimba cinese di tre anni torna da scuola sanguinante: la parola “vergogna” incisa sulla pel… - Stefaniaugo77 : RT @repubblica: Bimba cinese di tre anni col marchio 'vergogna' inciso sulla pelle, il legale: 'Per la piccola è stato atroce'. Procura ind… -