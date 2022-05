Advertising

e_landia : RT @ComunediBergamo: Astino, la stagione estiva è ai blocchi di partenza - ComunediBergamo : Astino, la stagione estiva è ai blocchi di partenza - webecodibergamo : Astino, la stagione estiva è ai blocchi di partenza - barbaraluna25 : RT @barbara75ferre: In città, a dieci minuti dal centro, la Valle d’Astino - Valle della biodiversità, vincitrice del premio Paesaggio d’Eu… - secolourbano : RT @barbara75ferre: In città, a dieci minuti dal centro, la Valle d’Astino - Valle della biodiversità, vincitrice del premio Paesaggio d’Eu… -

BergamoNews.it

L'ex monastero dista scaldando i motori in vista dellaestiva, pronto a riaprire al pubblico all'insegna della cultura e di una proposta di food&beverage rinnovata.... per garantire ai consumatori prodotti a prezzi convenienti e frutta durante la giusta. ...sta sperimentando questa formula e dopo aver aperto le porte dei suoi frutteti situati in Val D'... Per l’estivo di Astino una proposta d’eccellenza: ristorazione affidata a Da Vittorio e Mimmo Ultimi preparativi in vista dell’apertura dei locali estivi ad Astino. Nella giornata di domenica 29 maggio le attività di ristorazione che hanno in gestione gli spazi dell’antico monastero stavano pr ...Si rinnova la collaborazione tra Da Vittorio e Fondazione Mia, l'ente che si occupa del convento bergamasco, come già accaduto nel 2020 e nel 2021 La bella stagione bergamasca si inaugura ...