Ardea città cardioprotetta | installati due nuovi defibrillatori automatici

(Di lunedì 30 maggio 2022)– Promessa mantenuta: “Dopo aver installato il primo defibrillatore automatico nel nostro Comune all’interno della sede comunale di via Salvo D’Acquisto, avevo detto che altri ne sarebbero stati. Oggi, grazie alla collaborazione di GM Servizi, abbiamo attivato duepresso la farmacia comunale di Tor San Lorenzo e presso la Farmacia Bottari”, le parole dell’assessore Alessandro Possidoni. “Entrambe le aree sono densamente abitate e il passaggio di persone è costante. In caso di emergenza, sarà possibile utilizzare isempre a disposizione cercando di ridurre i danni dell’arresto cardiaco. Abbiamo già dimostrato l’attenzione della nostra Amministrazione verso la prevenzione con tutte le campagne che ci sono state nel 2020, 2021 e 2022. Adesso vogliamo ...

giulia_salvitti : Voglio contribuire a rendere #Ardea una città più vivibile e dare la possibilità ai giovani di tornare a sognare.… -

Canale Dieci

Uniti per la scuola è stato promosso in 10 scuole di primo e di secondo grado di diverse...1 di(Roma); Istituto Marco Polo di Firenze; ISIS Da Vinci di Firenze; Istituto Casiraghi ...UNITI PER LA SCUOLA è stato promosso in 10 scuole di primo e di secondo grado di diverse...1 di(Roma); Istituto Marco Polo di Firenze; ISIS Da Vinci di Firenze; Istituto Casiraghi ... Amministrative Ardea, sabato 28 Giuseppe Conte in città per sostenere la candidatura di Zito