Almanacco del 30-05-2022 ore 07:30 (Di lunedì 30 maggio 2022) Almanacco del giorno lunedì 30 maggio Buon inizio di settimana da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanna D’Arco il nome Giovanna la variante femminile dell’ebraico yoga nun composto dai e obbligazioni di lieve da scianaro vuol dire vi ho avuto Misericordia o dono di Dio il proverbio ci dice acqua e vento fanno frumento sono nati oggi lo zar di Russia Pietro primo il grande Peter Carl Fabergé Piero Chiambretti Noi andiamo invece a fare gli auguri ai nostri dati di oggi e chi ci scrive chi ci fa arrivare i suoi messaggi allora augurissimi a Michelle Elena Maria Giovanna Antonella da tempo Non avevamo anche di Antonella undividi messaggi è che non ci scriveva da tantissimo chissà come stai Insomma buon compleanno a te E sì lo facciamo anche al tuo sposo Antonio andiamo a vedere se sono arrivati qualche sei arrivato qualche messaggio oggi allora sì ce ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 30 maggio 2022)del giorno lunedì 30 maggio Buon inizio di settimana da Francesco Vitale Oggi la chiesa ricorda San Giovanna D’Arco il nome Giovanna la variante femminile dell’ebraico yoga nun composto dai e obbligazioni di lieve da scianaro vuol dire vi ho avuto Misericordia o dono di Dio il proverbio ci dice acqua e vento fanno frumento sono nati oggi lo zar di Russia Pietro primo il grande Peter Carl Fabergé Piero Chiambretti Noi andiamo invece a fare gli auguri ai nostri dati di oggi e chi ci scrive chi ci fa arrivare i suoi messaggi allora augurissimi a Michelle Elena Maria Giovanna Antonella da tempo Non avevamo anche di Antonella undividi messaggi è che non ci scriveva da tantissimo chissà come stai Insomma buon compleanno a te E sì lo facciamo anche al tuo sposo Antonio andiamo a vedere se sono arrivati qualche sei arrivato qualche messaggio oggi allora sì ce ...

Advertising

95_addicted : RT @GiusCandela: Come Dagoanticipato quest'estate Rafanelli condurrà Sex ( in seconda serata Rai3), Balivo condurrà Help! Ho un dubbio (sec… - StaserasolounTG : RT @sulsitodisimone: Santi del 30 Maggio 2022 - bassairpinia : ALMANACCO DEL GIORNO. Lunedí, 30 Maggio 2022 - - RdtRadioStation : Rita vi aspetta tra pochi istanti con l'Almanacco del giorno - sulsitodisimone : Santi del 30 Maggio 2022 -