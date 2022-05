Adempimenti dei docenti propedeutici agli scrutini di fine anno scolastico 2021/2022: con circolare del Ciclo di Base (Di lunedì 30 maggio 2022) Per il corrente anno scolastico la fine delle lezioni è fissata non oltre il giorno 11 giugno 2022. Dall’indomani possono avere avvio le operazioni di valutazione degli alunni, secondo il calendario pubblicato sul sito della scuola. Si ricorda che la valutazione va effettuata sulla Base delle D.lgs. 62/2017, tenendo conto, per la scuola primaria, delle innovazioni disposte con D.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 e per la scuola secondaria dell’O.M. n. 64 del 14 marzo 2022 relativa agli esami conclusivi del primo Ciclo. Vi sono inoltre una serie di Adempimenti che richiedono una scrupolosa attenzione da parte dei docenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 30 maggio 2022) Per il correnteladelle lezioni è fissata non oltre il giorno 11 giugno. Dall’indomani possono avere avvio le operazioni di valutazione degli alunni, secondo il calendario pubblicato sul sito della scuola. Si ricorda che la valutazione va effettuata sulladelle D.lgs. 62/2017, tenendo conto, per la scuola primaria, delle innovazioni disposte con D.M. n. 172 del 4 dicembre 2020 e per la scuola secondaria dell’O.M. n. 64 del 14 marzorelativaesami conclusivi del primo. Vi sono inoltre una serie diche richiedono una scrupolosa attenzione da parte dei. L'articolo .

