Traffico Roma del 29-05-2022 ore 09 | 30

(Di domenica 29 maggio 2022) Luceverdetrovati dalla redazione nessuna segnalazione diquesta domenica che sei disagi potrebbero esserci per gli spostamenti legati al weekend spostamenti comunque agevolati dallo Stop dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22 al di fuori dei centri abitati i venti di oggi in città maratona al Testaccio dalle 11 per la festa patronale di Santa Maria Liberatrice sono possibili brevi sto deviazioni per le linee 80370 e781 nei festivi nella zona di Porta Portese deviazioni per le linee di bus 170 719 e 781 in piazza San Pietro per la recita dell’angelus e la benedizione Apostolica di Papa Francesco delle 12 fine oggi nessun servizio della metro B Castro Pretorio Laurentina tutto il giorno e né prossima settimana di prendere la chiusura anticipata della metro con il termine delle corse alle 21 questo fino al 5 giugno tranne che nel giorno della ...