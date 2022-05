Test, trova il serpente in mezzo alle giraffe: se lo fai in meno di 20 secondi sei un genio (Di domenica 29 maggio 2022) Pronti per misurare la vostra abilità visiva? Ecco un nuovo Test che vede protagoniste le giraffe e il simpatico serpente che si diverte a camuffarsi fra i giganti mammiferi. Vi proponiamo di divertirvi con un nuovissimo rompicapo che misurerà la vostra abilità visiva nel trovare in soli 20 secondi il serpente che gioca a nascondersi … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di domenica 29 maggio 2022) Pronti per misurare la vostra abilità visiva? Ecco un nuovoche vede protagoniste lee il simpaticoche si diverte a camuffarsi fra i giganti mammiferi. Vi proponiamo di divertirvi con un nuovissimo rompicapo che misurerà la vostra abilità visiva nelre in soli 20ilche gioca a nascondersi … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Advertising

Stefanotrip3 : RT @mediainaf: Interamente assemblata, la missione @ESA_JUICE si trova ora in una struttura specializzata @AirbusSpace a Tolosa, in Francia… - NBagattini97 : @AlessioPiana130 Qualcuno però deve spiegare perché questo con un braccio l’anno scorso prima del problema agli occ… - gponedotcom : Rinnovata nella dotazione la crossover giapponese trova ancora più maturità nella versione 2022. Il nuovo avantreno… - inecaras : RT @mediainaf: Interamente assemblata, la missione @ESA_JUICE si trova ora in una struttura specializzata @AirbusSpace a Tolosa, in Francia… - MassimoChiaram7 : RT @mediainaf: Interamente assemblata, la missione @ESA_JUICE si trova ora in una struttura specializzata @AirbusSpace a Tolosa, in Francia… -