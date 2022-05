Si lancia dal quinto piano di una palazzina in pieno centro: muore un uomo di 38 anni (Di domenica 29 maggio 2022) FALCONARA - Un'altra tragedia disperazione, stavolta è successo a Falconara. Un uomo di 38 anni, un operaio, è morto nella notte dopo aver fatto un volo dal balcone di oltre dieci metri. Ancora pochi ... Leggi su corriereadriatico (Di domenica 29 maggio 2022) FALCONARA - Un'altra tragedia disperazione, stavolta è successo a Falconara. Undi 38, un operaio, è morto nella notte dopo aver fatto un volo dal balcone di oltre dieci metri. Ancora pochi ...

Advertising

bladistic : RT @ladoria1: Il marito vede un parcheggio libero e, non essendo in grado di far manovra rapidamente, lancia la moglie dal finestrino, tip… - allo757 : RT @maurovoerzio: La bimba di Putin Travagliosky riceve una lezione di storia dal professor Parsi. Travagliosky diventa paonazzo ed inizia… - EugenioCardi : RT @Tg3web: Quattro giorni dopo la strage nella scuola elementare di Uvalde, il Texas ospita la convention della National RIfle Association… - Tg3web : Quattro giorni dopo la strage nella scuola elementare di Uvalde, il Texas ospita la convention della National RIfle… - Eposmail : Belli i #missili a lunga #gittata che l'uk da all'ucraina . Così l'ucraina li lancia a mosca e vince . Dal canto su… -