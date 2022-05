Sebastian Vettel, fulmine Aston Martin: il tedesco vola a Montecarlo (Di domenica 29 maggio 2022) Accanto ai giovani rampanti della Formula 1 si inseriscono, anche, i “vecchietti terribili”. Fernando Alonso e Sebastian Vettel hanno portato Alpine ed Aston Martin nella Top 10 della griglia di partenza del Gran Premio di Monaco. Una grande prestazione per il tedesco che partirà dalla nona piazzola dopo aver stravinto il derby interno con Lance Stroll. Sebastian Vettel cita l’amico Raikkonen e si prepara per la gara di Monaco È certamente soddisfatto l’ex campione del mondo al termine delle prove cronometrate più importanti del weekend monegasco: “Pioggia? Bwoah, non fa grande differenza. Vedremo. Rispondo come Kimi? Si, ho imparato tanto da lui. Terminare la Q3 in nona posizione è un buon risultato. È sempre importante qualificarsi bene a Monaco – ha ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 29 maggio 2022) Accanto ai giovani rampanti della Formula 1 si inseriscono, anche, i “vecchietti terribili”. Fernando Alonso ehanno portato Alpine ednella Top 10 della griglia di partenza del Gran Premio di Monaco. Una grande prestazione per ilche partirà dalla nona piazzola dopo aver stravinto il derby interno con Lance Stroll.cita l’amico Raikkonen e si prepara per la gara di Monaco È certamente soddisfatto l’ex campione del mondo al termine delle prove cronometrate più importanti del weekend monegasco: “Pioggia? Bwoah, non fa grande differenza. Vedremo. Rispondo come Kimi? Si, ho imparato tanto da lui. Terminare la Q3 in nona posizione è un buon risultato. È sempre importante qualificarsi bene a Monaco – ha ...

