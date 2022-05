Advertising

antoniospadaro : La nomina cardinalizia di mons. #McElroy, vescovo di San Diego, California, è un messaggio forte e chiaro per la Ch… - lapoelkann_ : L’ennesima strage senza senso negli Stati Uniti. Le armi che interrompono la vita a delle creature innocenti. Liber… - LaStampa : Morire a dieci anni negli Stati Uniti schiavi della lobby delle armi - gemin_steven98 : RT @ilpost: Negli Stati Uniti è stato raggiunto il numero più alto di sempre di morti per overdose - yuna_hikari : RT @ilpost: Negli Stati Uniti è stato raggiunto il numero più alto di sempre di morti per overdose -

Ares Osservatorio Difesa

...delle forze aerospaziali russe hanno distrutto un grande arsenale delle forze armate ucraine... Verso le 7:35 ora locale (le 8:35 in Italia) sonolanciati almeno 20 proiettili di artiglieria ......altro importante risultato per la società perugina che continua la scia di successi riportati... in tutte le azioni hanno eseguito i tre passaggi in modo brillante, sonocapaci di variare ... Il Marine Air Defense Integrated System prodotto negli Stati Uniti Negli ultimi mesi non si parla d'altro e le comunità tech ed accademiche cominciano a discutere le nuove sfide che queste tecnologie stanno proponendo ai legislatori. Recentemente, in un'intervista pu ...Dal 1996 la società deCODE genetics ha avviato un progetto di ricerca per sequenziare il DNA di quanti più cittadini islandesi possibili ...