Napoli, la strategia di Aurelio De Laurentiis per Ospina: “Attendiamo l’evoluzione dei fatti” (Di domenica 29 maggio 2022) Il Napoli si sta guardando intorno per rinfrescare tutti i reparti in vista della nuova stagione e della Champions League. Rimane il rebus sui portieri, soprattutto Ospina, il quale pare stia aspettando offerte convenienti per lui. Aurelio De Laurentiis però ha le idee chiare: per lui non arriveranno contratti da tre milioni di euro. La L'articolo Leggi su dailynews24 (Di domenica 29 maggio 2022) Ilsi sta guardando intorno per rinfrescare tutti i reparti in vista della nuova stagione e della Champions League. Rimane il rebus sui portieri, soprattutto, il quale pare stia aspettando offerte convenienti per lui.Deperò ha le idee chiare: per lui non arriveranno contratti da tre milioni di euro. La L'articolo

Advertising

Salvato95551627 : RT @Torrenapoli1: Con i Campioni è più facile Col Real giochi a Dama Col Napoli con gli scacchi ...e la strategia fu visionaria e liquida (… - sportli26181512 : #PrimopianoCalcioNapolietuttolosportcampanointemporeale CdM – Napoli, strategia per Ospina: De Laurentiis è convint… - RE_Perlov : @Peppe_Nobili @annatrieste Non credo sia stato culo. Il calcio è per gran parte tattica. Le partite le vinci per la… - _SiGonfiaLaRete : #Ospina, la strategia del #Napoli - PepponeCuore89 : RT @Torrenapoli1: Con i Campioni è più facile Col Real giochi a Dama Col Napoli con gli scacchi ...e la strategia fu visionaria e liquida (… -