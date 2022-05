Milan, Gazzetta: “Sanches ad un passo da essere rossonero” (Di domenica 29 maggio 2022) Milan, Gazzetta- Come scrive la Gazzetta, Il Milan sta per mettere le mani sul grande nome del centrocampo inseguito da tempo come Renato Sanches. Il colpo importante la squadra rossonera inizia nel farlo, mettendo davvero le basi per una squadra di livello nella prossima stagione. Ad oggi nel campionato era la grande sorpresa ad oggi la squadra rossonera dovrà essere la certezza del campionato ed è proprio in questo modo che ad oggi il Milan cerca il grande passo per ritornare grandi in una maniera importante, ma non solo. Con la salvezza raggiunta e l’Europa League vinta, l’Eintracht Francoforte ha potuto riscattare Jens Petter Haude dal Milan. Nella casse dei rossoneri, scrive la Gazzetta dello Sport, entreranno 12 ... Leggi su seriea24 (Di domenica 29 maggio 2022)- Come scrive la, Ilsta per mettere le mani sul grande nome del centrocampo inseguito da tempo come Renato. Il colpo importante la squadra rossonera inizia nel farlo, mettendo davvero le basi per una squadra di livello nella prossima stagione. Ad oggi nel campionato era la grande sorpresa ad oggi la squadra rossonera dovràla certezza del campionato ed è proprio in questo modo che ad oggi ilcerca il grandeper ritornare grandi in una maniera importante, ma non solo. Con la salvezza raggiunta e l’Europa League vinta, l’Eintracht Francoforte ha potuto riscattare Jens Petter Haude dal. Nella casse dei rossoneri, scrive ladello Sport, entreranno 12 ...

