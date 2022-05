Marco Masini | “Mi dicevano che portavo sfortuna | forse avrei scritto canzoni più brutte se non avessi passato quei momenti bui”

(Di domenica 29 maggio 2022) “Ho una grande fortuna che è quella di non aver mai provato odio per nessuno. Ho sempre sfruttato qualsiasi situazione, anche la più difficile, per crescere e imparare. Quello che conta è migliorarsi, e tutto quello che ha contribuito a rendere difficile la vita mi ha fortificato e mi ha portato a scriverepiù “forti”.nescritte di piùse nonbui, nonsuperato le difficoltà che avevo nell’incontrare di nuovo la gente”. È una cuore aperto quello che si racconta con il Corriere della Sera, parlando senza filtri di uno deipiù duri della sua vita, quello in cui dilagavano le insinuazione sul suo conto e ...

ha concesso una lunga intervista ai microfoni del 'Corriere della Sera', ripercorrendo la sua carriera e analizzando la sua vita privata. Un discorso che è cominciato dalle ...Sono contento del cammino che ho fatto ".non ha nessun rimpianto sulla sua carriera, che lo vede festeggiare il trentennale dagli esordi. Con ventidue album all'attivo, oltre venti tour in giro per l'Italia e l'Europa, nove ...Come ero a 3, a 4 e a 5 anni, la parte più pura di me è rimasta. Parliamo di Marco e l’amore…. «L’amore che cantavo nelle canzoni degli anni Novanta, era quello che vivevo nella vita reale. Marco Masi ...Marco Masini ha parlato della sua vita privata sul "CorSera": "Non mi sono costruito una famiglia Non è una cosa che si può programmare" ...