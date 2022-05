Maltempo, forti piogge e allagamenti nel cosentino (Di domenica 29 maggio 2022) Si sono registrati disagi a causa delle forti piogge che si sono abbattute nella provincia di Cosenza. Le precipitazioni si sono concentrate nella zona tirrenica, ed in particolare a Belvedere Marittimo.Molti le cantine ed i negozi che si sono allagati. Ci sono stati problemi anche per la circolazione a causa delle strade invase dall’acqua, con numerosi automobilisti che sono rimasti bloccati. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per rendere accessibili i locali allagati dall’acqua. Nelle zone interessate dai disagi sono intervenuti anche i carabinieri.Le condizioni meteorologiche, comunque, si sono poi via via normalizzate ed al momento la situazione é tornata tranquilla. Quadro Caravaggio a Ragusa, Mirabella replica agli organizzatori Real campione d’Europa, 1-0 al Liverpool in finale Bambino investito da un Suv a Cava d’Aliga ... Leggi su quotidianodiragusa (Di domenica 29 maggio 2022) Si sono registrati disagi a causa delleche si sono abbattute nella provincia di Cosenza. Le precipitazioni si sono concentrate nella zona tirrenica, ed in particolare a Belvedere Marittimo.Molti le cantine ed i negozi che si sono allagati. Ci sono stati problemi anche per la circolazione a causa delle strade invase dall’acqua, con numerosi automobilisti che sono rimasti bloccati. I vigili del fuoco hanno lavorato a lungo per rendere accessibili i locali allagati dall’acqua. Nelle zone interessate dai disagi sono intervenuti anche i carabinieri.Le condizioni meteorologiche, comunque, si sono poi via via normalizzate ed al momento la situazione é tornata tranquilla. Quadro Caravaggio a Ragusa, Mirabella replica agli organizzatori Real campione d’Europa, 1-0 al Liverpool in finale Bambino investito da un Suv a Cava d’Aliga ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Maltempo, per le forti piogge che stanotte hanno interessato la provincia di #Alessandria, i #vigilidelfuoco hanno… - zazoomblog : Maltempo: forti piogge nel cosentino allagamenti e disagi - #Maltempo: #forti #piogge #cosentino - BreakingItalyNe : RT @vigilidelfuoco: #Maltempo, per le forti piogge che stanotte hanno interessato la provincia di #Alessandria, i #vigilidelfuoco hanno eff… - ACiavula : Maltempo, forti piogge nel cosentino: disagi e allagamenti - Ciavula: - GHERARDIMAURO1 : RT @vigilidelfuoco: #Maltempo, per le forti piogge che stanotte hanno interessato la provincia di #Alessandria, i #vigilidelfuoco hanno eff… -

Maltempo: forti piogge nel cosentino, allagamenti e disagi Si sono registrati disagi a causa delle forti piogge che si sono abbattute nella provincia di Cosenza. Le precipitazioni si sono concentrate nella zona tirrenica, ed in particolare a Belvedere Marittimo. Molti le cantine ed i negozi che si ... Maltempo: a Lobbi registrate raffiche di vento di 60 chilometri orari PROVINCIA DI ALESSANDRIA - Pioggia, grandine ma anche - e in alcune zone soprattutto - forti raffiche di vento . Proprio l'aria intensa e sferzante ha provocato ingenti danni in tutto il Piemonte , compreso l'Alessandrino. Basti pensare che le centraline Arpa hanno rilevato raffiche di ... Agenzia ANSA Maltempo... primaverile a Cosenza: danni a Belvedere Marittimo FOTO Si sono registrati disagi a causa delle forti piogge che si sono abbattute nella provincia di Cosenza . Le precipitazioni si sono concentrate nella zona ... Allerta gialla per maltempo in Piemonte, danni all’agricoltura nell’alessandrino E' allerta gialla per maltempo in Piemonte, dove da ieri sera si sono verificati forti temporali con pioggia e grandine ... Si sono registrati disagi a causa dellepiogge che si sono abbattute nella provincia di Cosenza. Le precipitazioni si sono concentrate nella zona tirrenica, ed in particolare a Belvedere Marittimo. Molti le cantine ed i negozi che si ...PROVINCIA DI ALESSANDRIA - Pioggia, grandine ma anche - e in alcune zone soprattutto -raffiche di vento . Proprio l'aria intensa e sferzante ha provocato ingenti danni in tutto il Piemonte , compreso l'Alessandrino. Basti pensare che le centraline Arpa hanno rilevato raffiche di ... Maltempo: forti piogge nel cosentino, allagamenti e disagi - Cronaca Si sono registrati disagi a causa delle forti piogge che si sono abbattute nella provincia di Cosenza . Le precipitazioni si sono concentrate nella zona ...E' allerta gialla per maltempo in Piemonte, dove da ieri sera si sono verificati forti temporali con pioggia e grandine ...