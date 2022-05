Formula1, Perez vince il GP di Montecarlo: disastro Ferrari. Sul podio Sainz e Verstappen, Leclerc quarto (Di domenica 29 maggio 2022) E' Sergio Perez ad aggiudicarsi a sorpresa il Gran Premio di Montecarlo. Al termine di una gara pazza, partita con gomme da bagnato a causa di un nubrifragio abbattutosi sul Principato. Dopo la... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 29 maggio 2022) E' Sergioad aggiudicarsi a sorpresa il Gran Premio di. Al termine di una gara pazza, partita con gomme da bagnato a causa di un nubrifragio abbattutosi sul Principato. Dopo la...

Advertising

SkySportF1 : ?? SERGIO PEREZ VINCEEE IL GP DI MONACO ?? Giù dal podio Charles Leclerc I risultati ? - SkySportF1 : ?? Disastro negli ultimi secondi del #Q3 ? Perez va a muro e Sainz lo centra ?? E' successo di tutto a Monaco I risul… - SkySportF1 : ?? Jolly Red Bull, Perez davanti a Leclerc (20/77) ?? Momento cruciale per i giochi di strategia LIVE ?… - MARCUSV30493054 : RT @RaiNews: #GpMonaco di #Formula1, festeggia la Red Bull: Sergio Perez primo, Verstappen terzo. La Ferrari sbaglia la strategia di rientr… - nebenet : RT @MarianoFroldi: Perez a sei punti da Leclerc. Meravigliosi i ragazzi del muretto Ferrari. Non volevano che Max restasse da solo in testa… -