F1, Lando Norris: “Gara positiva dall’inizio alla fine. Dobbiamo migliorare nella gestione delle gomme” (Di domenica 29 maggio 2022) Una a dir poco caotica Gara di Formula 1 a Montecarlo, valida per il Gran Premio di Monaco 2022 si è conclusa con la vittoria del messicano Sergio Perez davanti a Carlos Sainz, con Max Verstappen a completare il podio (dal quale è rimasto clamorosamente escluso Charles Leclerc). Non mancheranno le polemiche per quanto accaduto, con i piloti della Red Bull che rischiano una penalità (stando a quanto affermato da Mattia Binotto); al momento resta comunque la disfatta, almeno momentanea, della Ferrari. Ha invece chiuso al sesto posto Lando Norris. Il pilota della McLaren ha parlato alla stampa commentando la sua prestazione, impreziosita dal punto addizionale per il giro veloce: “La Gara è stata positiva dall’inizio alla fine; non solo il ... Leggi su oasport (Di domenica 29 maggio 2022) Una a dir poco caoticadi Formula 1 a Montecarlo, valida per il Gran Premio di Monaco 2022 si è conclusa con la vittoria del messicano Sergio Perez davanti a Carlos Sainz, con Max Verstappen a completare il podio (dal quale è rimasto clamorosamente escluso Charles Leclerc). Non mancheranno le polemiche per quanto accaduto, con i piloti della Red Bull che rischiano una penalità (stando a quanto affermato da Mattia Binotto); al momento resta comunque la disfatta, almeno momentanea, della Ferrari. Ha invece chiuso al sesto posto. Il pilota della McLaren ha parlatostampa commentando la sua prestazione, impreziosita dal punto addizionale per il giro veloce: “Laè stata; non solo il ...

