Classifica MX2 | Mondiale Motocross 2022 | Vialle al comando | +10 su Geerts Adamo 6°

(Di domenica 29 maggio 2022)MX21 28, Tom FRA KTM 382 2 93, Jago BEL YAM 372 3 516 Laengenfelder, S. GER GAS 287 4 11 Haarup, Mikkel DEN KAW 266 5 24 Horgmo, Kevin NOR KAW 2596 80, Andrea ITA GAS 227 7 74 de Wolf, Kay NED HUS 211 8 517 Gifting, Isak SWE KTM 210 9 38 Rubini, S. FRA HON 207 10 198 Benistant, T. FRA YAM 18311 101 Guadagnini, M. ITA GAS 172 12 427 Fredriksen, H. NOR HON 125 13 72 Everts, Liam BEL KTM 116 14 426 Mewse, Conrad GBR KTM 113 15 253 Pancar, Jan SLO KTM 109 16 104 Sydow, Jeremy GER HUS 88 17 87 Brumann, Kevin SUI YAM 76 18 33 Karssemakers, K. NED KTM 60 19 39 Van De Moosdijk, R. NED HUS 55 20 313 Polak, Petr CZE HON 54 21 44 Elzinga, Rick NED YAM 49 22 27 Guyon, Tom FRA KTM 48 23 224 Teresak, Jakub CZE KTM 3424 22 Facchetti, G. ITA KTM 3225 35 ...

La Master si prepara ad ammirare il prevedibile duello tra il toscano Fabrizio Bennati (KTM) e il marchigiano Adriano Piunti (KTM), che guidano ladella MX1 e della. La manifestazione ...... di conseguenza lo sloveno è naturalmente leader in. Detto che purtroppo non c'è più ... Entrambe le gare della categoria regina saranno precedute da quelle della classe, che andranno ...Tom Vialle vince anche Gara-2 e fa suo il Gran Premio di Spagna del Mondiale MXGP 2022. Sul circuito di intu Xanadú - Arroyomolinos il francese non lascia scampo ai rivali e chiude una doppietta impor ...Federico Benedusi | Le prime manche del Gran Premio di Spagna del mondiale motocross sono andate in archivio senza offrire grandi emozioni in pista, a parte ...