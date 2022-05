Clarissa Selassiè nella bufera | “Manco fosse Belen”

(Di domenica 29 maggio 2022) L’ex gieffinasi è sottratta a un’intervista a Radio Radio. La giornalista: “Neanche” La popolarità può dare alla testa. La ex vippona, reduce dall’esperienza al GF Vip insieme alle sorelle Lulù e alla vincitrice Jessica, ieri avrebbe dovuto essere intervistata da Radio Radio, con un appuntamento già prestabilito. Se nonche la principessa avrebbe poi fatto saltare tutto e la cosa ha ovviamente indispettito i colleghi della radio, vista la mancata ospitatatrasmissione condotta da Giada Di Miceli “Non succederà più”. LEGGI ANCHE: GIANLUCA VACCHI E LA COLF, ARRIVA LA REPLICA: “TUTTO FALSO” In diretta radiofonica la speaker ha raccontato che la principessa ha confermato e sottoscritto con un ...

Advertising

361_magazine : Clarissa e l’intervista saltata: “Manco fosse Belen” - infoitcultura : Gf Vip 6, salta l’intervista radio di Clarissa Selassié - ElisaDiGiacomo : Clarissa Selassié boicotta l'intervista radiofonica, la conduttrice sbotta: 'Manco Belen' - MondoTV241 : Clarissa Selassiè, buca all'ultimo minuto, la risposta piccata della conduttrice, ecco cosa è accaduto… - blogtivvu : Clarissa Selassiè dà forfait in radio e Giada Di Miceli sbotta: “Neppure Belen Rodriguez!” -

Gossip News

E seha dato forfait all'ultimo momento a Giada Di Miceli , Katia Ricciarelli ha serenamente presenziato ai microfoni di Radio Radio, svelando a quale condizione parteciperebbe a Tale e ...ha deciso di dare forfait, all'ultimo momento, a Radio Radio prima dell'intervista ai microfoni di "Non succederà più". Giustamente, Giada Di Miceli non l'ha presa bene ed ha ... Clarissa e Jessica Selassi in lacrime Abbiamo visto nostro padre in carcere