Berlinguer | Bertinotti | ' sua più grande eredità manca alla politica di oggi e la rende miserabile'

(Di domenica 29 maggio 2022) Roma, 29 mag (Adnkronos) - L'più rilevante diè quella "che meno viene considerata tale, perché non ha lasciato eredi e che tuttavia parla del futuro". Lo ha detto Faustoa 'Mezz'ora in più', su Raitre. "C'è un momento in cuiripensa interamente la sua storia, quando pensa che tutto è perduto e bisogna ricominciare daccapo e va ai cancelli di Mirafiori a scoprire il conflitto di classe in cui vivono le radici di una possibile rinascita. Questata, ricominciare daccapo,italiana e lacosì", ha spiegato

Roma, 29 mag (Adnkronos) - "Ci sono tre dimensioni con cui può essere ricordato Berlinguer. Una è il lato umano, c'è la bellissima battuta in cui lui dice che non gli piace essere indicato come triste ...