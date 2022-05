Benzema: «La vittoria più difficile, Ancelotti il migliore al mondo» (Di domenica 29 maggio 2022) . Le parole dell’attaccante del Real Madrid Karim Benzema a Sky dopo la finale di Champions. vittoria – «Sono felice e orgoglioso di questo gruppo e di questo club, ancora una volta abbiamo vinto la Champions e siamo molto contenti». VINCERE UN’ALTRA CHAMPIONS – «Ora andiamo a Madrid per festeggiare con i nostri tifosi. Questa è stata la vittoria in Champions più difficile, ma alla fine l’abbiamo meritata: non c’entra nulla la fortuna, siamo stati i migliori e Ancelotti è il miglior allenatore al mondo». Benzema migliore AL mondo – «Sono orgoglioso di questo, lavoro per questo». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 29 maggio 2022) . Le parole dell’attaccante del Real Madrid Karima Sky dopo la finale di Champions.– «Sono felice e orgoglioso di questo gruppo e di questo club, ancora una volta abbiamo vinto la Champions e siamo molto contenti». VINCERE UN’ALTRA CHAMPIONS – «Ora andiamo a Madrid per festeggiare con i nostri tifosi. Questa è stata lain Champions più, ma alla fine l’abbiamo meritata: non c’entra nulla la fortuna, siamo stati i migliori eè il miglior allenatore al».AL– «Sono orgoglioso di questo, lavoro per questo». L'articolo proviene da Calcio News 24.

