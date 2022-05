Amici di Maria De Filippi | un’ex concorrente del GF Vip si candida

(Di domenica 29 maggio 2022) Sorpresa perDevippona siper il programma come insegnante o giudice: chi èdiDeè da pochi giorni andato in archivio con la vittoria di Luigi Strangis, ma intanto si pensa già alla nuova edizione. Sicuramente come ogni annoDeapporterà delle modifiche, con qualche ribaltone nelle sedie di insegnanti e giudici. E tra i nomi per la prossima stagione c’è già chi si, convinta di poter svolgere egregiamente il compito nel talent condotto dalla moglie di Maurizio Costanzo: Matilde Brandi. La ballerina, che ha preso parte all’edizione del GF Vip 5, una delle più belle ed emozionanti tra quelle andate in onda in questi anni, parlando a Nuovo TV si è ...

...appassionato i telespettatori di Canale 5 con il percorso di studio nel canto intrapreso ad... Quello che fa male, conseguiti al talent prodotto e condotto daDe Filippi, il figlio di Gigi ...Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi cerca una mediazione perché, ennesimo paradosso della storia, i più colpiti non sono l'Europa e l'America, ma l'Egitto, la Siria, la Cina stessa, gli... Amici, Maria De Filippi cambia tutto: due professori sostituiti con... Non è scontato passare da un reality show ad un talent, ma l’ex gieffina si dice già pronta per l’avventura dal GF Vip ad Amici 22 Chi non vorrebbe lavorare fianco a fianco con Maria De Filippi Una ...Sorpresa per Amici di Maria De Filippi, un'ex vippona si candida per il programma come insegnante o giudice: chi è ...