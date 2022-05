“Uomini e Donne”, pioggia di critiche per Tina Cipollari: “Meriteresti calci in c**o” (Di sabato 28 maggio 2022) Tina Cipollari, opinionista di “Uomini e Donne“, è senza ombra di dubbio un personaggio che divide. C’è chi è dalla sua parte e chi invece non riesce proprio a sostenerla. Come molti grandi personaggi televisivi, Tina o la ami o la odi. Non ci sono vie di mezzo, perchè è lei stessa che non conosce vie di mezzo e soprattutto mezzi termini. L’opinionista è sempre molto schietta e sincera. Dice tutto quello che le passa per la testa, senza badare a chi ha di fronte. Può essere giovane o più anziano rispetto a lei, la Cipollari deve esprimere la sua opinione. Non sempre – come abbiamo detto – il pubblico apprezza il suo parere. Di recente, Tina ha ricevuto una marea di critiche e addirittura c’è chi ha esclamato: “Meriteresti ... Leggi su tvzap (Di sabato 28 maggio 2022), opinionista di ““, è senza ombra di dubbio un personaggio che divide. C’è chi è dalla sua parte e chi invece non riesce proprio a sostenerla. Come molti grandi personaggi televisivi,o la ami o la odi. Non ci sono vie di mezzo, perchè è lei stessa che non conosce vie di mezzo e soprattutto mezzi termini. L’opinionista è sempre molto schietta e sincera. Dice tutto quello che le passa per la testa, senza badare a chi ha di fronte. Può essere giovane o più anziano rispetto a lei, ladeve esprimere la sua opinione. Non sempre – come abbiamo detto – il pubblico apprezza il suo parere. Di recente,ha ricevuto una marea die addirittura c’è chi ha esclamato: “...

