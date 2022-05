Ultime Notizie – Russia testa missile ipersonico Zircon (Di sabato 28 maggio 2022) Le forze armate russe hanno testato un nuovo missile ipersonico, ‘Zircon’, che ha colpito un bersaglio situato a una distanza di circa mille chilometri. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca. “Oggi, la fregata di testa del Progetto 22350 ammiraglio della flotta dell’Unione Sovietica Gorshkov ha sparato un missile da crociera ipersonico Tsirkon contro una posizione di bersaglio marittimo nel Mar Bianco dal Mare di Barents”, si legge in una nota del ministero. La tv russa Zvezda ha aggiunto che la velocità del missile è “così alta da impedire al sistema di difesa aerea dell’avversario di rilevarne l’impatto in tempo”. Il Cremlino ha descritto lo Zircon come un missile “inarrestabile”, con una “traiettoria ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 28 maggio 2022) Le forze armate russe hannoto un nuovo, ‘’, che ha colpito un bersaglio situato a una distanza di circa mille chilometri. Lo ha annunciato il ministero della Difesa di Mosca. “Oggi, la fregata didel Progetto 22350 ammiraglio della flotta dell’Unione Sovietica Gorshkov ha sparato unda crocieraTsirkon contro una posizione di bersaglio marittimo nel Mar Bianco dal Mare di Barents”, si legge in una nota del ministero. La tv russa Zvezda ha aggiunto che la velocità delè “così alta da impedire al sistema di difesa aerea dell’avversario di rilevarne l’impatto in tempo”. Il Cremlino ha descritto locome un“inarrestabile”, con una “traiettoria ...

