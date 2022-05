Ucraina | Salvini sul viaggio in Russia | ' Se creo divisioni | resto con i miei figli'

Advertising

CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - LiaQuartapelle : Sembra che Salvini vada a Mosca. Evidentemente non gli era bastato farsi coprire di ridicolo in Polonia - AlexBazzaro : #DiMaio che nei primi giorni dell’invasione russa dell’Ucraina dava dell’animale al leader del Paese con cui doveva… - Foy84 : RT @AlexBazzaro: #DiMaio che nei primi giorni dell’invasione russa dell’Ucraina dava dell’animale al leader del Paese con cui doveva inizia… - Lopinionista : Ucraina, Salvini: 'Da Letta, Renzi e Meloni solo critiche, sono sconcertato' -

pronto a volare a Mosca e a Kiev. Gelo del governo e sfottò del Pd Roma, 28 maggio 2022 - Matteofa marcia indietro sul viaggio in Russia per incontrare il presidente Vladimi Putin . "Stasera sono a Roma, poi valuterò, viste le reazioni isteriche soprattutto della sinistra : avere insulti,...... "possibile viaggioa Mosca" Russia, fonti Farnesina: "Viaggioa Mosca Mai comunicato", Letta: "a Mosca Va dove gli batte il cuore..." " Il rischio di una guerra ...ROMA - L'ex ministro dell'interno Matteo Salvini è "sconcertato" e "dispiaciuto" per le critiche sul suo possibile viaggio a Mosca e replica a "Letta, ...(Agenzia Vista) Bari, 28 maggio 2022 "Io credo che se si deve parlare con Putin ci deve parlare Draghi, ognuno ha i suoi obiettivi è chela guerra in Ucraina o un'andata a Mosca non è un tema da tour e ...