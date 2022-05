Sicilia, via libera del Pd alle primarie di coalizione per le regionali: voto online e ai gazebo. Ma i 5 stelle frenano ancora (Di sabato 28 maggio 2022) Il Pd Siciliano ha detto sì alle primarie di coalizione. “Speriamo di definire in pochi giorni il regolamento in modo da potere procedere spediti verso la data delle primarie”, ha detto Anthony Barbagallo, segretario regionale dei dem, al termine della direzione regionale che, riuntasi stamattina a Palermo, ha approvato le consultazioni dirette, in modalità mista, così come deciso con il M5s. Le primarie (definizione che non piace ai Cinquestelle) di tutta la coalizione di centrosinistra per decidere il candidato alla presidenza della Regione Siciliana, dove si voterà il prossimo autunno, sono dunque sempre più vicine. E gettano, di fatto, le basi per un modello replicabile in tutta Italia (Giuseppe Conte le ha proposte ieri pure per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Il Pdno ha detto sìdi. “Speriamo di definire in pochi giorni il regolamento in modo da potere procedere spediti verso la data delle”, ha detto Anthony Barbagallo, segretario regionale dei dem, al termine della direzione regionale che, riuntasi stamattina a Palermo, ha approvato le consultazioni dirette, in modalità mista, così come deciso con il M5s. Le(definizione che non piace ai Cinque) di tutta ladi centrosinistra per decidere il candidato alla presidenza della Regionena, dove si voterà il prossimo autunno, sono dunque sempre più vicine. E gettano, di fatto, le basi per un modello replicabile in tutta Italia (Giuseppe Conte le ha proposte ieri pure per ...

Advertising

ManuelaModica : Sicilia, via libera del Pd alle primarie di coalizione per le regionali: voto online e ai gazebo. Ma i 5 stelle fre… - ZenatiDavide : Sicilia, via libera del Pd alle primarie di coalizione per le regionali: voto online e ai gazebo. Ma i 5 stelle fre… - fattoquotidiano : Sicilia, via libera del Pd alle primarie di coalizione per le regionali: voto online e ai gazebo. Ma i 5 stelle fre… - lillydessi : Roberto Bolle: «Fra cioccolata e granite, danzerò in una terra antica» - Giornale di Sicilia - LiveSiciliaCT : Rifiuti, al via il porta a porta a Ognina-Picanello -