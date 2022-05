Rinite e congestione nasale | perché la mattina si soffre di più

Leggi su dilei

(Di sabato 28 maggio 2022) Gli esperti la chiamano cronobiologia. È la scienza che studia i mutamenti del corpo nel corso del tempo, delle stagioni ed anche delle 24 ore. L’organismo ha i suoi ritmi. E anche le manifestazioni patologiche, in qualche modo, tendono ad acuirsi in ore specifiche. Così si capisce come mai, tendenzialmente, gli attacchi di cuore si concentrano soprattutto nelle prime ore della. E se conoscete qualcuno che ha problemi respiratori, probabilmente vi dirà che nelle ore precedenti il pranzo i fastidi sembrano maggiori. Ancora: chidi artrosi avrà difficoltà a “rimettersi in moto” quando si alza da letto, mentre nel pomeriggio le sue articolazioni saranno più elastiche. Ebbene, qualcosa di simile accade anche per la. I sintomi seguono spesso una sorta di ritmo “circadiano”. Con i disturbi che si accentuano la ...