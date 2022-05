Più che un disco, "Oltre" di Mace è un'opera d'arte (Di sabato 28 maggio 2022) E' uscito il 27 maggio il nuovo album del produttore milanese Mace, intitolato "Oltre". Si tratta di undici tracce, per una durata di Oltre un'ora. Middle placement Mobile "Oltre" è un viaggio ... Leggi su giornaledellospettacolo.globalist (Di sabato 28 maggio 2022) E' uscito il 27 maggio il nuovo album del produttore milanese, intitolato "". Si tratta di undici tracce, per una durata diun'ora. Middle placement Mobile "" è un viaggio ...

Advertising

_Nico_Piro_ : #27maggio Vi racconto qualcosa che mi è capitato ieri. 'Il soldato più di tutti gli altri prega per la pace, perch… - M_gabanelli : I Pm di Milano, quelli dei processi Parmalat, Antonveneta, che fatto pagare 5 mld di tasse ai giganti del web, s… - NetflixIT : Un'attesa che sembrava non finire più ma finalmente ci siamo. Stranger Things 4 vol. 1 è ora disponibile. - DearFabiina : Mi hanno appena chiamata da Braci per dirmi che se dovesse piovere più tardi.. EMILY ?? #jeru - citynowit : 'I villesi hanno ben capito che dietro il velo della c.d. 'lista civica' si nasconde un fantasma composto dalle più… -