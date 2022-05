Perisic verso il Tottenham. Lukaku, voglia di Inter? (Di sabato 28 maggio 2022) Il croato non rinnoverà il suo contratto con l’Inter. Perisic verso il Tottenham dunque, con Conte che sarebbe ben felice di riabbracciare il giocatore dopo averlo allenato nella stagione 20/21. Dall’Inghilterra invece c’è un Lukaku voglioso di tornare a Milano, ovviamente sponda nerazzurra. Parliamo di Romelu Lukaku. Perisic verso il Tottenham: accordo vicino? Segnali di divorzio tra il croato e l’Inter si erano notati già nel post partita della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il giocatore, MVP del match, aveva lanciato chiari messaggi alla dirigenza. C’è stato un tentativo di avvicinamento, ma niente da fare: l’addio tra Perisic e l’Inter sembra essere pronto a ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 28 maggio 2022) Il croato non rinnoverà il suo contratto con l’ildunque, con Conte che sarebbe ben felice di riabbracciare il giocatore dopo averlo allenato nella stagione 20/21. Dall’Inghilterra invece c’è unvoglioso di tornare a Milano, ovviamente sponda nerazzurra. Parliamo di Romeluil: accordo vicino? Segnali di divorzio tra il croato e l’si erano notati già nel post partita della finale di Coppa Italia contro la Juventus. Il giocatore, MVP del match, aveva lanciato chiari messaggi alla dirigenza. C’è stato un tentativo di avvicinamento, ma niente da fare: l’addio trae l’sembra essere pronto a ...

