MotoGP in tv, orari GP Italia 2022: programma FP4 e qualifiche, streaming TV8 e Sky (Di sabato 28 maggio 2022) Prima giornata di verdetti al Mugello, sede del Gran Premio d’Italia per quanto riguarda il Motomondiale. Tutto è pronto per le qualifiche ufficiali per tutte le classe, un turno oltremodo importante che deciderà la griglia di partenza dell’ottavo atto del 2022. LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E qualifiche DI MotoGP AL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 Il tracciato toscano accoglie la prima delle due tappe che si svolgeranno nel ‘Bel Paese’. Ricordiamo infatti il confermatissimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini che si terrà a settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il francese Fabio Quartararo, leader attualmente del Mondiale, è stato il migliore lo scorso anno in qualifica ed in gara. Il transalpino di Yamaha fermò il cronometro in 1.45.187 contro i 1.45.417 del nostro ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) Prima giornata di verdetti al Mugello, sede del Gran Premio d’per quanto riguarda il Motomondiale. Tutto è pronto per leufficiali per tutte le classe, un turno oltremodo importante che deciderà la griglia di partenza dell’ottavo atto del. LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 EDIAL MUGELLO ALLE 9.55, 13.30 E 14.10 Il tracciato toscano accoglie la prima delle due tappe che si svolgeranno nel ‘Bel Paese’. Ricordiamo infatti il confermatissimo Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini che si terrà a settembre al Misano World Circuit Marco Simoncelli. Il francese Fabio Quartararo, leader attualmente del Mondiale, è stato il migliore lo scorso anno in qualifica ed in gara. Il transalpino di Yamaha fermò il cronometro in 1.45.187 contro i 1.45.417 del nostro ...

