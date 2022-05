LIVE – Inter-Cagliari | semifinale Primavera 2021 2022 DIRETTA

(Di sabato 28 maggio 2022) Ladi, match valevole per ladei playoff del campionato. Siamo entrati nel momento più caldo ed importante della stagione, le squadre sono pronte a lanciare la rincorsa finale verso la conquista dei rispettivi obiettivi. Calcio d’inizio alle ore 17:00 di sabato 28 maggio, chi avrà la meglio? Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. COME SEGUIRE IL MATCH SITO SERIE B AGGIORNA LAore 17:00 SportFace.

PARTITE CHE SEGUIREMO IN DIRETTASU CALCIOMAGAZINE: FINALE CHAMPIONS LEAGUE 21.00 Liverpool - Real Madrid PLAYOFF PRIMAVERA 1 17.00 Inter - Cagliari PRONOSTICI PER OGGI E CALCIO IN TV: ...Sì, perché come confermano ormai da più parti sarà Londra la prossima destinazione di Ivan Perisic , in scadenza di contratto con l'. L'esterno croato, che a febbraio compirà 34 anni, era finito ...La diretta live di Inter-Cagliari, match valevole per la semifinale dei playoff del campionato Primavera 2021/2022.