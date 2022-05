“L’Isola dei Famosi”, gesto estremo di un concorrente: la nipote in lacrime davanti alla tv (Di sabato 28 maggio 2022) Durante la puntata di ieri sera de “L’Isola dei Famosi“, un concorrente si è reso protagonista con un gesto veramente estremo. In realtà, il naufrago è stato chiamato ad una decisione importante. Per mangiare alcune pietanze preparate dal cuoco del reality show è stato costretto a compiere questo gesto. La nipote non l’ha presa affatto bene. La bambina ha pianto davanti alla tv ed è stata ripresa dalla mamma, anche lei molto famosa. In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli tutto quello che è successo. (Continua dopo la foto…) “L’Isola dei Famosi”, gesto estremo del concorrente Nella puntata di ieri sera de ... Leggi su tvzap (Di sabato 28 maggio 2022) Durante la puntata di ieri sera de “dei“, unsi è reso protagonista con unveramente. In realtà, il naufrago è stato chiamato ad una decisione importante. Per mangiare alcune pietanze preparate dal cuoco del reality show è stato costretto a compiere questo. Lanon l’ha presa affatto bene. La bambina ha piantotv ed è stata ripresa dmamma, anche lei molto famosa. In questo articolo vi spieghiamo nei dettagli tutto quello che è successo. (Continua dopo la foto…) “dei”,delNella puntata di ieri sera de ...

Advertising

vigilidelfuoco : #Stromboli (ME) #incendio boschivo, prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco per l’#incendio che sta coinvolgendo la… - cipcipdlo567 : Questo uomo avrebbe vinto l'Isola dei famosi a mani bassissime ?????????????????????? #jeru - sandiegoserenad : E comunque l'isola dei famosi a Barù veramente non gli farebbe un graffio hahahah #jeru - evbdwantstobeus : vi ricordate quando tutti pensavamo che carlotta dell'isola si chiamasse così perché bo magari aveva fatto l'isola dei famosi - Silver72725560 : RT @naley23: Quest'anno hanno chiamato l'isola 'L'isola dei famosi-tutto puó cambiare', perché 'in questo programma cambiamo le regole in b… -