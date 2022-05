“Juve | devo capire se…” | Agnelli spiazzato | la richiesta è netta

Advertising

1987_Lorenza : RT @mirkonicolino: #Fagioli a #Sportweek: 'Tifo #Juve da bambino e per me sarebbe un sogno vestire quella maglia, ma devo capire bene che i… - fottolesoglie : 'La Juve? La tifo da quando sono un bambino. Sì, certo, mi piace giocare al calcio, ma se la Juve mi chiede di fare… - 1999desa : RT @mirkonicolino: #Fagioli a #Sportweek: 'Tifo #Juve da bambino e per me sarebbe un sogno vestire quella maglia, ma devo capire bene che i… - angianna78 : @roccoiacobucci @peppepenn @Napolinblack Questo, lo dici ad un tuo sodale. Se sei in grado dialogare con educazione… - Tiarossi2 : RT @mirkonicolino: #Fagioli a #Sportweek: 'Tifo #Juve da bambino e per me sarebbe un sogno vestire quella maglia, ma devo capire bene che i… -

... ha rilasciato un'intervista a Sportweek : 'Tifoda bambino e per me sarebbe un sogno vestire quella maglia, macapire bene che intenzioni hanno con me. Se hanno in mente un percorso da ...Dovrei poi dire agli altri ragazzi chetagliargli l'ingaggio del 70%, dunque anche in questo ... Il Tweet di ADL ADL - Koulibay offerta rinnovo al ribasso,e Inter interessate: occhio a ..."Tifo Juve da bambino e per me sarebbe un sogno vestire quella maglia, ma devo capire bene che intenzioni hanno con me. Se hanno in mente un percorso da fare insieme, io sono disponibilissimo a ...Non sapevo cosa dirgli". Sul futuro in maglia bianconera: "Tifo Juve da bambino e per me sarebbe un sogno vestire quella maglia, ma devo capire bene che intenzioni hanno con me. Se hanno in mente un ...