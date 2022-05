Il governo ammette: “Mascherine a scuola? Non è scelta scientifica” (Di sabato 28 maggio 2022) Sebbene per chi, come noi aperturisti, contesta da sempre l’obbligo massivo delle Mascherine, ciò che ha dichiarato in merito il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, rappresenta la classica scoperta dell’acqua calda: “L’obbligo di mascherina a scuola non credo sia una scelta prettamente scientifica, ma è più un’interpretazione politica”. L’esponente di Noi con l’Italia ha poi aggiunto, in una intervista rilasciata a RaiNews24, che “l’obiettivo del governo, che non si può fallire, è ricominciare l’anno in presenza e senza mascherina.” Ora, senza voler sminuire troppo la incoraggiante presa di posizione del politico ligure, occorre sempre ricordare che sin dall’inizio di una pandemia a bassa letalità relativa, la quale ha tuttavia demolito molte delle garanzie costituzionali che consideravamo ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 28 maggio 2022) Sebbene per chi, come noi aperturisti, contesta da sempre l’obbligo massivo delle, ciò che ha dichiarato in merito il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, rappresenta la classica scoperta dell’acqua calda: “L’obbligo di mascherina anon credo sia unaprettamente, ma è più un’interpretazione politica”. L’esponente di Noi con l’Italia ha poi aggiunto, in una intervista rilasciata a RaiNews24, che “l’obiettivo del, che non si può fallire, è ricominciare l’anno in presenza e senza mascherina.” Ora, senza voler sminuire troppo la incoraggiante presa di posizione del politico ligure, occorre sempre ricordare che sin dall’inizio di una pandemia a bassa letalità relativa, la quale ha tuttavia demolito molte delle garanzie costituzionali che consideravamo ...

