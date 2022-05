Guerra in Ucraina, le notizie di oggi. Mosca annuncia: «Presa la città-chiave di Lyman» (Di sabato 28 maggio 2022) Guerra in Ucraina, le notizie del 28 maggio. L'esercito ucraino è in difficoltà: i russi hanno fatto significativi passi in avanti specialmente nel Donbass e per questo il... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 28 maggio 2022)in, ledel 28 maggio. L'esercito ucraino è in difficoltà: i russi hanno fatto significativi passi in avanti specialmente nel Donbass e per questo il...

Advertising

GiovaQuez : Rovelli: 'Io so che in Ucraina c'è stata una guerra civile, i numeri dei morti prima dell'intervento della Russia e… - GiovaQuez : Rovelli: 'La guerra CIVILE in Ucraina in cui la Russia è intervenuta. Perché ci sono ucraini che combattono contro… - CarloCalenda : Quando Salvini chiede la fine della guerra sembra Miss Universo che invoca la pace nel mondo dopo la sua vittoria.… - Vito59339482 : @Pnk4Tweet @jacopo_iacoboni La guerra in Ucraina non ha nulla a che vedere con la democrazia e la libertà. È un reg… - massimo_cagnin : RT @DeaMarianna: Non ho visto nessuna bandiera per Kurdistan oppure palestina irak. ..invece per ucraina i social pieni con la bandiera ucr… -