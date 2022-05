GP Monaco, Qualifiche F1: Leclerc in pole, dietro Sainz e Perez (Di sabato 28 maggio 2022) Il grande epilogo del sabato è finalmente andato in archivio. La bellissima e suggestiva cornice del Principato di Montecarlo, adesso, attende solo di veder sfrecciare le vettura del Circus automobilistico più scintillante del mondo nella gara cittadina per eccellenza. Il GP Monaco ha visto andare in scena le Qualifiche di F1 che si sono risolte in modo estremamente rocambolesco. L’incidente di Sergio Perez, che ha coinvolto lievemente anche Carlos Sainz, ha bloccato tutte le vetture facendo abortire, di fatto, gli ultimissimi giri veloci. In quel momento era Charles Leclerc davanti a tutti ed il monegasco si è quindi regalato una pole position fondamentale. Alle sue spalle partirà la Ferrari del compagno di squadra spagnolo, mentre terze e quarte saranno le Red Bull con il messicano ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 28 maggio 2022) Il grande epilogo del sabato è finalmente andato in archivio. La bellissima e suggestiva cornice del Principato di Montecarlo, adesso, attende solo di veder sfrecciare le vettura del Circus automobilistico più scintillante del mondo nella gara cittadina per eccellenza. Il GPha visto andare in scena ledi F1 che si sono risolte in modo estremamente rocambolesco. L’incidente di Sergio, che ha coinvolto lievemente anche Carlos, ha bloccato tutte le vetture facendo abortire, di fatto, gli ultimissimi giri veloci. In quel momento era Charlesdavanti a tutti ed il monegasco si è quindi regalato unaposition fondamentale. Alle sue spalle partirà la Ferrari del compagno di squadra spagnolo, mentre terze e quarte saranno le Red Bull con il messicano ...

