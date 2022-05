GF VIP 7 | Mediaset non lo molla più | “Ha un piede nella casa…” Ecco chi arriverà

Leggi su ck12

(Di sabato 28 maggio 2022) Si vocifera già qualche anticipazione del prossimo GF VIP. In particolare, un nome sta circolando molto nelle ultime ore:lo vuole tutto per sé GF VIP 7 (Youtube)Il GF VIP 6 è finito da pochi mesi ed ha incoronato Jessica Selassié, che ha trionfato su tutti gli avversari. Quest’anno il reality di Alfonso Signorini ha dato vita a molte dinamiche interessanti e, per alcuni versi, inaspettate. La principale, quella che ha catalizzato più attenzioni, è quella del triangolo amoroso tra Alex, Delia e Soleil: ha tenuto attaccati alla televisione, per sei mesi, milioni di italiani. Proprio per cercare di non deludere le aspettative, Alfonso Signorini e la sua squadra stanno già lavorando al GF VIP 7. Nelle ultime ore, in particolare, sta girando un nome molto noto in ambito: tutto sembra pronto, la porta rossa si aprirà ...