Figuraccia FIA WTCR | cancellate le due gare del Nürburgring

(Di sabato 28 maggio 2022) Il gioiello della corona del FIA, ossia il vecchio, si è trasformato in una polpetta avvelenata. Con un comunicato stampa, il promoter Eurosport Events annuncia oggi che le duedella Race of Germany, previste sul Nordschleife, sono. La motivazione sta nelle problematiche legate alle gomme Goodyear, che non permettono di correre in tutta sicurezza. Questa decisione susciterà un mare di polemiche, e fa fare all’intero campionato una magrissima figura. FIA: presentato il calendario 2022 FIA: cosa è successo al? I problemi sono emersi già dal venerdì, quando i piloti hanno cominciato a girare sui 25 Km del Nordschleife per le prove libere. Numerose sono state le forature ed i cedimenti delle coperture, cosa ...

Advertising

Motorsport.com - IT

Per non parlare delladi Gedda, quando il presidente Mohamed Ben Sulayem e il boss della ... ' Penso che al Montmeló noi piloti discuteremo con la. Noi impariamo dai nostri errori, spero ...La Ferrari è nell'occhio del ciclone per il controverso "accordo segreto" stipulato con lain ... La Formula 1 si salva in corner , ma l'immanerimane viva nei ricordi ancora oggi. WTCR | Caos gomme, niente gare al Nurburgring per sicurezza! Lando Norris si è scagliato contro la FIA, che non impara dagli errori e si concentra su aspetti secondari come la questione-gioielli ...