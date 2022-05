F1, qualifiche Gp Monaco 2022: diretta FP3 e qualifiche. Leclerc a caccia della pole - Sport - Formula1 (Di sabato 28 maggio 2022) Gp Monaco 2022, Leclerc: "Dispiace non arrivarci da capolista" Monaco, 28 maggio 2022 - Charles Leclerc punta alla quinta pole position stagionale nel sabato di qualifiche del Gp di Monaco 2022 di ... Leggi su quotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) Gp: "Dispiace non arrivarci da capolista", 28 maggio- Charlespunta alla quintaposition stagionale nel sabato didel Gp didi ...

Advertising

strangerbatch : L'ho criticato per l'eliminazione in Champions ma ora devo chiedere scusa al mago Macs. Lui in finale di Champions… - gambafrizzante : @maliduck Le qualifiche ok, ma da appassionato di f1, monaco per me è una sfilata di macchine e basta - maliduck : @gambafrizzante emerge il pilota il quale va oltre la vettura e, in più, le qualifiche di monaco restano sempre le… - Dr4couis : le qualifiche di Monaco sono le più belle del calendario, è il banco di prova per capire chi è un fuoriclasse perch… - infoitsport : Diretta qualifiche F1 Gp Monaco: dove vederle in tv -