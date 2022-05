VelaVeneta : Differita la partenza de La Cinquecento Trofeo Pellegrini - NAVIGAMUS : NAVIGAMUS BLOG A VELA: Differita la partenza de La Cinquecento Trofeo Pel... -

In questo modo i piloti potranno contendersi i primi posti sulla griglia di. Vediamo ... Sabato 28 maggio 13:00 Libere 3 16:00 Qualifiche (live streaming) 18:30 Qualifiche (streaming)......00 con ladella gara. Ecco il calendario con tutti gli appuntamenti. Prove libere 1 - ... ma solamente in. L'appuntamento è per le ore 18:30 di sabato per le qualifiche e per le ore ...La partenza è quindi differita a domani, domenica 29 maggio alle ore 12.00. Per il pubblico ci sarà la possibilità di vivere l’emozione della partenza dal vivo, lungo la passeggiata a mare di Caorle, ...Rinvio di 24 ore per la quarantottesima edizione de La Cinquecento Trofeo Pellegrini, organizzata dal Circolo Nautico Santa Margherita in collaborazione con il Comune di Caorle e la Darsena dell’Orolo ...