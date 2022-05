Cisl | Sbarra rieletto segretario generale

(Di sabato 28 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Luigiè statodella. La conferma è avvenuta nel corso del XIX Consigliodel sindacato, che si è chiuso oggi. La conferma di, che ha ottenuto 193 voti su 194 (una scheda bianca), è stata accolta da un lungo applauso. Lo stesso Consigliopoco dopo ha eletto su indicazione dianche i componenti della segreteria confederale riconfermando in questa carica Daniela Fumarola, Ignazio Ganga, Andrea Cuccello, Giorgio Graziani, Giulio Romani, Angelo Colombini. “È un grande onore e una grande responsabilità che mi impegnerò ad esercitare ogni giorno del mio mandato, rappresentando una grande comunità sindacale riformista, contrattualista, che, come diceva ...

Luigiè stato rieletto segretario generale della. La decisione è arrivata al termine del Consiglio generale, riunito a conclusione del diciannovesimo congresso confederale. La conferma alla ...'Auguri di buon lavoro a Luigi #appena rieletto Segretario Generale della @CislNazionale dal Congresso'. Lo scrive su Twitter Enrico Letta.Roma - "La Cisl calabrese – scrive in una nota il Segretario regionale, Tonino Russo – saluta con entusiasmo la rielezione all’unanimità, in un clima di grande unità interna, di Luigi Sbarra quale ...“Congratulazioni a Luigi Sbarra, rieletto segretario generale della Cisl. Una personalità di esperienza e di grande valore, ancora alla guida di un importante sindacato. Sarà per me fondamentale avere ...