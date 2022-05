Assurdo incidente tra Sergio Pérez e Carlos Sainz alle qualifiche del Gran Premio di Monaco di F1 | cos’è successo

(Di sabato 28 maggio 2022) Un piccolo quantotraha movimentato la fine delledeldidi Formula 1. A una manciata di secondi dallo scadere del tempo, con Charles Leclerc che tentava di migliorare ancora il suo record personale (con la pole assicurata), e Max Verstappen che sperava di scalare e arrivare almeno tra i primi tre in griglia, il messicano della Red Bull è andato a schiantarsi con la vettura contro le barriere, scatenando una reazione a catena. In quel momento stava sopraggiungendo la Ferrari di, impegnato in un giro veloce che avrebbe potuto strappare la pole position al compagno di squadra Leclerc. Lo ...

Advertising

Erosenn67299186 : RT @ilpresidenthe: Proprio l' altro giorno leggevo un articolo sul fatto che se una macchina con l' autopilota attivo fa un incidente o com… - ilpresidenthe : Proprio l' altro giorno leggevo un articolo sul fatto che se una macchina con l' autopilota attivo fa un incidente… - aleniggaz : RT @mariobianchi18: Il #25maggio 1953 nasceva #GaetanoScirea. Di lui si ricorda, oltre la bravura, il fair play. Uno dei giocatori più corr… - Martina59680344 : RT @mariobianchi18: Il #25maggio 1953 nasceva #GaetanoScirea. Di lui si ricorda, oltre la bravura, il fair play. Uno dei giocatori più corr… - faber65c : RT @mariobianchi18: Il #25maggio 1953 nasceva #GaetanoScirea. Di lui si ricorda, oltre la bravura, il fair play. Uno dei giocatori più corr… -

Un tragico quantodi corsa che si era verificato durante una gara ciclistica per dilettanti a Castelfidardo : come noto il dirigente, che si era appostato sul marciapiede in ...Sarebbe questo l'movente dell'omicidio di mercoledì, in pieno giorno. Così afferma all'Ansa ... chiosa l'avvocato Francesco Vinciguerra annunciando "la "presentazione di domanda di...Saranno celebrati lunedì alle 10.30 nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano Ticino, il paese dove abitava, i funerali di Stefano Enrico Martolini, il compianto direttore sportivo della società cicl ...La tragedia al Trofeo Comune di Castelfidardo Saranno celebrati lunedì 30 maggio, alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale di Santo Stefano Ticino, il paese dove abitava, i funerali di Stefano Enrico ...