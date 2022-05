Zerbin, l’agente: “Abbiamo un sogno”, sul futuro! (Di venerdì 27 maggio 2022) Alessio Zerbin è stata un’autentica rivelazione di questa stagione in Serie B, dove si è messo in evidenza con la maglia del Frosinone. Prestazioni che non sono passate inosservate al Napoli, che ne detiene il cartellino e che medita sul da farsi per il futuro. A tal proposito, il suo procuratore Furio Valcareggi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, quanto evidenziato: “Fabio Grosso è uno che lo vede a tutta fascia. Più offensivo, ma che sa giocare a tutta fascia. Ha fatto nove gol e cinque assist quest’anno, ha fatto il campo cento volte, andava a difendere e ripartiva. Parliamo di un attaccante, ma può giocare anche da esterno più indietro. Andare in ritiro col Napoli è il nostro sogno“. Alessio Zerbin (Photo by Claudio Villa/Getty Images)Proprio nei giorni ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 27 maggio 2022) Alessioè stata un’autentica rivelazione di questa stagione in Serie B, dove si è messo in evidenza con la maglia del Frosinone. Prestazioni che non sono passate inosservate al Napoli, che ne detiene il cartellino e che medita sul da farsi per il futuro. A tal proposito, il suo procuratore Furio Valcareggi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dell’emittente Radio Kiss Kiss Napoli. Di seguito, quanto evidenziato: “Fabio Grosso è uno che lo vede a tutta fascia. Più offensivo, ma che sa giocare a tutta fascia. Ha fatto nove gol e cinque assist quest’anno, ha fatto il campo cento volte, andava a difendere e ripartiva. Parliamo di un attaccante, ma può giocare anche da esterno più indietro. Andare in ritiro col Napoli è il nostro“. Alessio(Photo by Claudio Villa/Getty Images)Proprio nei giorni ...

