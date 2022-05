Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Il Donbass è completamente distrutto, è un inferno'. Nel suo messaggio notturno, il presidente… - iconanews : Zelensky, nessuna ansia di parlare a Putin ma è necessario - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Zelensky: 'Nessuna ansia di parlare a Putin, ma è necessario' #Ucraina #Putin #Russia - MediasetTgcom24 : Zelensky: 'Nessuna ansia di parlare a Putin, ma è necessario' #Ucraina #Putin #Russia - attilascuola : RT @boanerges573: La Russia avanza nel Donbass ma Zelensky avverte: 'Nessuna cessione territoriale per la pace' -

Agenzia ANSA

L'Ucraina non è ansiosa di parlare con la Russia di Vladimir Putin, ma deve affrontare la realtà e sarà necessario per porre fine alla guerra: lo ha affermato il presidente ucraino Volodymyrdurante un discorso a un think tank indonesiano. Lo riporta la Reuters sul suo sito. "Ci sono cose da discutere con il leader russo. Non sto dicendo che il nostro popolo è ansioso di parlare ...14.25: "ansia di parlare a Putin, ma è necessario" L'Ucraina non è ansiosa di parlare con la Russia di Vladimir Putin, ma deve affrontare la realtà e sarà necessario per porre fine ... Zelensky, nessuna ansia di parlare a Putin ma è necessario - Ultima Ora NAZIONALE – Da Vladimir Putin “non ho visto spiragli per la pace tra Russia e Ucraina”. Lo ha affermato il premier Mario Draghi, parlando in conferenza stampa della telefonata avuta oggi con il presid ...Il presidente del Consiglio ha avuto un contatto telefonico con il leader russo per trovare una soluzione comune alla crisi alimentare ...