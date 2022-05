Ultime Notizie Roma del 27-05-2022 ore 10 | 10

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 27 maggio 2022)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio infuriano i combattimenti nel donbass con i Generali Alexis gromov che mette la Russia è in vantaggio nei combattimenti nel luganese il presidente ucraino volodymyr zelens’kyj accusa Mosca di compiere un figlio intanto l’amministrazione biden e si starebbe preparando inviare all’ucraina armi più potenti iniziati a lungo raggio che da tempo Chi è sta chiedendo perché potrebbero essere il punto di svolta nella guerra contro la Russia un giovane armato di fucile vicino a scuola di Toronto è stato ucciso dalla Polizia di Viber volano in Texas e due giorni dalla strage di Valle domenica saranno nella cittadina infuria la polemica sui ritardi con cui la polizia intervenuta per fermare il diciottenne Salvador muore di infarto marito della firma ucciso per aver protetto gli alunni il ...