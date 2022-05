UFFICIALE - Juan Jesus rinnova con il Napoli

(Di venerdì 27 maggio 2022) Aurelio De Laurentiis con un tweet ha annunciato il rinnovo del difensore classe 1991, ecco le parole del presidente azzurro ; "è un ottimo calciatore e una bravissima persona. Sono molto contento che resterà con noi". Il calciatore azzurro era arrivato l'estate scorsa firmando un contratto annuale con opzione per il secondo che è stata esercitata.si è conquistato la fiducia di mister Spalletti che lo avrà a disposizione per un altra stagione. Arrivò gratuitamente nel 2021, giocando 28 partite ufficiali tra Serie A ,Coppa italia ed Europa League.

