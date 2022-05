Ucraina | Renzi | ' Di Maio sbaglia su Putin | Conte finto pacifista'

(Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag (Adnkronos) - "Quando Didice 'e' un mostro': non si fa cosi". Lo ha detto Matteoa Omnibus, su La7. "A me fanno arrabbiare quelli che fanno i finti pacifisti come Giuseppe: è quello che ha dato più armi quando era premier e poi oggi fa ilper i sondaggi", ha spiegato ancora il leader di Italia viva.

... che giungono da o contro più personaggi, quali Matteoe Carlo Calenda, per non far cenno all'...la campagna elettorale politica del 2023 La continua polemica sull'invio di armi in, l'..., Papa Francesco: voglio andare a Mosca a incontrare Putin "A Kiev per ora non vado. Ho ... Conte vuol riuscire a imitare MatteoL'ambizione di Giuseppe Conte, non espressa e anzi repressa, ... Ucraina: Renzi, 'Draghi ha fatto benissimo a chiamare Putin' Roma, 27 mag (Adnkronos) - "Quando Di Maio dice 'Putin e' un mostro' sbaglia: non si fa cosi". Lo ha detto Matteo Renzi a Omnibus, su La7. "A me fanno arrabbiare quelli che fanno i finti pacifisti ...Roma, 27 mag (Adnkronos) – Draghi ha fatto benissimo” a chiamare Putin, “un leader, uno statista fa così”. Lo ha detto Matteo Renzi a Omnibus, su La7. “Draghi sta provando un negoziato che dovrebbe fa ...