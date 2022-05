Ucraina: Renzi, 'bravo Draghi su grano, in arrivo crisi alimentare devastante' (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Il Presidente Draghi ha fatto bene a cercare l'accordo di Putin e Zelensky sul grano ucraino. Vediamo se riusciremo a sbloccare almeno le navi pronte alla partenza. La crisi alimentare in arrivo è devastante, ogni sforzo diplomatico per ridurne gli effetti è saggio e lungimirante. bravo Draghi". Così Matteo Renzi nella enews. Leggi su iltempo (Di venerdì 27 maggio 2022) Roma, 27 mag. (Adnkronos) - "Il Presidenteha fatto bene a cercare l'accordo di Putin e Zelensky sulucraino. Vediamo se riusciremo a sbloccare almeno le navi pronte alla partenza. Lain, ogni sforzo diplomatico per ridurne gli effetti è saggio e lungimirante.". Così Matteonella enews.

