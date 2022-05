Ucraina, 'porto Mariupol in funzione entro 4 giorni' (Di venerdì 27 maggio 2022) Il porto di Mariupol ricomincerà ad accogliere navi "prima della fine di maggio", quindi entro quattro giorni. Lo ha detto Denis Pushilin, leader della Repubblica popolare di Donetsk, riporta Interfax. Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 27 maggio 2022) Ildiricomincerà ad accogliere navi "prima della fine di maggio", quindiquattro. Lo ha detto Denis Pushilin, leader della Repubblica popolare di Donetsk, riporta Interfax.

